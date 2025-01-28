Indiana Pacers'ın, pivotu Myles Turner'a 30 milyon dolarlık bir sözleşme vermek "isteyip istemediğinden emin olmadığı" iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Turner'ın Pacers'taki geleceğinin yaklaşan serbest oyuncu dönemi ve sözleşme görüşmelerindeki olası kopukluk nedeniyle sorgulanabilir durumda olduğunu söyledi:



"Bu durumun temeli, sınırsız bir serbest oyuncu olmak üzere olması ve 30 milyon doların üzerinde bir kontrat talep edecek olmasına dayanıyor ve Indiana'nın ona bu miktarda bir kontrat verme konusunda pek emin olmadığını duydum. Eğer vermezlerse, takas varlığı yönetimi açısından bakıldığında, kendisini gönderip karşılığında bir şeyler almak daha mantıklı."



Buha ayrıca bu haftanın başlarında Pacers'ın Turner'ı takas etme isteği hakkında "biraz dedikodu" duyduğunu da sözlerine ekledi.



10 yıllık kariyerinin tamamını Indiana'da geçirmiş olan Turner, 2023'te imzaladığı iki yıllığı 58 milyon dolarlık uzatmanın son sezonunda yer alıyor. Bazı istatistikleri gerilemiş olsa da, Pacers için halen yeterli bir performans sergileyen Turner, maç başına 15,4 sayı, 6,8 ribaund ve 2,0 blok ortalamalarıyla oynuyor.



