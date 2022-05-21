ÖZET İZLE: Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
ÖZET İZLE: Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2022 22:07
THY EuroLeague'de İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

MAÇIN ÖZETİ İZLE

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ