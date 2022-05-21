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ÖZET İZLE: Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
ÖZET İZLE: Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.
Haber;
AA,
Fotoğraf;
AA
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21 Mayıs 2022 22:07
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