Osimhen, Jardel'in rekorunu egale etti!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Türkiye'de önemli bir başarı yakaladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da fileleri iki kez havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı.
Osimhen 35 golle, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in (34 gol) rekorunu geride bıraktı.
Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da fileleri iki kez havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı.
Osimhen 35 golle, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in (34 gol) rekorunu geride bıraktı.