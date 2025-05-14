14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-382'
14 Mayıs
Alaves-Valencia
1-0
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
4-073'
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
0-169'
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
3-072'
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
0-071'
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
1-069'
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
1-171'
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
2-372'
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
1-270'
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-070'

Osimhen, Jardel'in rekorunu egale etti!

Victor Osimhen 35 gole ulaşarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in rekorunu geçti.

calendar 14 Mayıs 2025 22:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen, Jardel'in rekorunu egale etti!
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Türkiye'de önemli bir başarı yakaladı.

Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da fileleri iki kez havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı.

Osimhen 35 golle, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in (34 gol) rekorunu geride bıraktı.



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