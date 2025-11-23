23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
14:30
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
14:15
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
14:30
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
0-013'
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
1-015'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Öğretmen hentbolcu Enes Gümüşok'un hedefi sporcu yetiştirmek

Altınpost Giresunspor'un takım kaptanı Enes Gümüşok, hem öğretmen hem de hentbolcu olarak başarılı sporcular yetiştirmek istiyor.

23 Kasım 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Öğretmen hentbolcu Enes Gümüşok'un hedefi sporcu yetiştirmek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi ekibi Altınpost Giresunspor'un takım kaptanı Enes Gümüşok, hem öğretmen hem de hentbolcu olarak başarılı sporcular yetiştirmek istiyor.

İlkokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından hentbola yönlendirilen 33 yaşındaki milli oyuncu Gümüşok, geçen sürede Türkiye'nin farklı kulüplerinde görev yaptı.

Gümüşok, 2019'da Ankara'da İncirli Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak başladığı görevini halen sürdürüyor.


Sporculuğu ve öğretmenliği ile öğrencilerine örnek olmayı amaçlayan Gümüşok, farklı branşlarda sporcu yetiştirmeye katkı sağlamaya çalışıyor.

Enes Gümüşok, AA muhabirine, hem spor hem de sevdiği mesleği yaptığını söyledi.

Öğrencilere kariyer anlamında rol model olduğunu ifade eden Gümüşok, bu nedenle dış görünüş ve davranış gibi unsurlara dikkat ettiğini belirtti.

Gümüşok, öğrencilerin kendisini sosyal medya ve maçlardan takip ettiğini aktararak, "Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar, oradan takip ediyorlar. İnternet üzerinden ve TRT Spor Yıldız'dan maçlarımızı izliyorlar. Bu da bize karşı okulda öğrencilerle daha samimi bir bağ oluşturuyor." dedi.

Öğrencilere iyi örnek olabilmenin mutluluğunu dile getiren Gümüşok, onların da gelecekte hem spor hem de mesleklerini yapabileceklerini vurguladı.

- "Öğretmenlik kutsal bir meslek ama spor da bizim işimiz"

Gümüşok, iki mesleği de birbirinden ayıramadığının altını çizerek, "Öğretmenlik kutsal bir meslek ama spor da bizim işimiz. Branşım da zaten beden eğitimi ve spor. Sporun her zaman içerisindeyiz. İlkokuldan beri sporun içindeyiz." diye konuştu.

Okulda kurdukları hentbol takımıyla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Gümüşok, "Ben de bilgi ve birikimimi çocuklara aktarıyorum, onlar da ellerinden geldiği kadar gösterdiklerimizi, öğrettiklerimizi uygulamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Enes Gümüşok, kendisini spora kazandıran öğretmeni Mustafa Serdaroğlu'na teşekkür ederek, "Ben de onun bir öğrencisi olarak onun kadar bu ülkeye sporcu kazandırabilir miyim? Tek amacımız çeşitli branşlarda sporcular kazandırıp ülke için hizmet etmelerini sağlamak." dedi.

Ankara ve Giresun arasında yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Gümüşok, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem okula gidiyorum, hem de Giresun'da takım arkadaşlarımızla idmanlarımızı yapıyoruz. Maç oynuyoruz, zor bir durum ama bir şekilde idare edebiliyoruz. Bu zorluğun üstesinden gelebilmenin nedeni aslında sağlıklı bir yaşam. Sporculuk, öğretmenlik bunlar hep sağlıklı bir yaşam, uyku düzeni ve beslenme gerektiriyor. Kendimize bakmazsak bu zor tempolarda sakatlıklar olabilir ama Allah'a şükür şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
