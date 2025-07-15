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Mourinho'nun tek düşüncesi Devler Ligi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6-7 Ağustos'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna odaklandı. Portekiz kampında oyuncularıyla yapacağı toplantılarda bu hedefi sık sık yineleyecek olan tecrübeli çalıştırıcı, sahaya 3'lü savunma sistemiyle çıkmaya hazırlanıyor.

calendar 15 Temmuz 2025 10:00 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 10:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mourinho'nun tek düşüncesi Devler Ligi
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Fenerbahçe'de tüm gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takımın sezon başı kamp programını tamamen bu kritik mücadeleye göre şekillendiriyor.

TAKIMIN EN BÜYÜK HAYALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Kupasız geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'de Mourinho'nun önceliği, 6-7 Ağustos'ta oynanacak olan Devler Ligi elemesini geçerek gruplara bir adım daha yaklaşmak. Tecrübeli teknik adam, Portekiz kampı boyunca yapacağı takım toplantılarında bu hedefin altını çizecek. Mourinho'nun, "Tüm takımın en büyük hayali Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" sözleriyle motivasyonu artırdığı belirtiliyor.

ÜÇLÜ SAVUNMA DİZİLİŞİ

Yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağlaması için özel görüşmeler yapacak olan Mourinho, sistem değişikliğini de devreye soktu. 3. eleme turuna 3'lü savunma dizilişiyle çıkmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı, hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında bu sistemi uygulayacak. Fenerbahçe, kamp süresince 4 hazırlık maçı oynayacak, dönüşte ise Lazio ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



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