Mourinho'nun tek düşüncesi Devler Ligi

Fenerbahçe'de tüm gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takımın sezon başı kamp programını tamamen bu kritik mücadeleye göre şekillendiriyor.



TAKIMIN EN BÜYÜK HAYALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ





Kupasız geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'de Mourinho'nun önceliği, 6-7 Ağustos'ta oynanacak olan Devler Ligi elemesini geçerek gruplara bir adım daha yaklaşmak. Tecrübeli teknik adam, Portekiz kampı boyunca yapacağı takım toplantılarında bu hedefin altını çizecek. Mourinho'nun, "Tüm takımın en büyük hayali Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" sözleriyle motivasyonu artırdığı belirtiliyor.



ÜÇLÜ SAVUNMA DİZİLİŞİ





Yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağlaması için özel görüşmeler yapacak olan Mourinho, sistem değişikliğini de devreye soktu. 3. eleme turuna 3'lü savunma dizilişiyle çıkmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı, hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında bu sistemi uygulayacak. Fenerbahçe, kamp süresince 4 hazırlık maçı oynayacak, dönüşte ise Lazio ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.