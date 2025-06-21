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Mourinho'dan flaş karar; yıldız transfer istemiyor!

Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Özek ile sürekli iletişim halinde olan Portekizli teknik adam, bireysel yeteneklerden çok takım oyuncusu, lider ve mücadele gücü yüksek isimlerin alınmasını istedi.

calendar 21 Haziran 2025 12:27
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Mourinho'dan flaş karar; yıldız transfer istemiyor!
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Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de camianın beklentisi, dünyada ses getirecek yıldız transferler yapılması. Ancak Teknik Direktör Jose Mourinho yıldızlardan ziyade takım oyuncusu ve sistemine uygun isimlerin transfer edilmesi yönünde rapor verdi. Portekizli antrenör, karakteri ve aidiyeti yüksek bir takım oluşturmayı hedefliyor.

SİSTEME UYGUN İSİMLER GELECEK

Yönetim de bu nedenle sansasyonel transfer peşinde değil. Seçim süreci nedeniyle üzerlerinde baskı hissedip, oyuncu tercihlerinde etkilenmek istemiyorlar. Mourinho'nun belirlediği, yönetimin de mutabık kaldığı isimler için görüşmeler yapılıyor. Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Özek, Mourinho'nun sistemine uygun oyuncuları arıyor.


3 KRİTERDEN BİRİNE SAHİP OLANA VETO

Özel hayatı sorunlu olan, takım disiplinini bozacak, antrenmanlarda çalışmayı sevmeyen futbolcular transfer listesinden hemen çıkarılıyor. Teknik Direktör Mourinho, gelecek sezon hem 3'lü hem 4'lü oynayabilecek bir takım kurmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, taktiksel varyasyonlara kolaylıkla esneklik sağlayacak bir kadro için tatilde bile bolca mesai harcıyor. 


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