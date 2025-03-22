Milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 6. oldu

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 6. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 6. oldu
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22 Mart 2025 16:27
Çin'de düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 6. oldu.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda Ersu, sırıkla atlamada final yarışında yer aldı. Milli sporcu, 5.80 metrelik atlayışıyla 6. sırada şampiyonayı tamamladı.

Türkiye'yi 60 metre engelli yarışında temsil eden Mikdat Sevler ise sabah seansında yarı finale yükseldi. Milli sporcu, yarı finalde ise 7.81'lik derecesiyle final hakkı elde edemedi. Mikdat, organizasyonu genel klasmanda 17. sırada bitirdi.

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