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Milan, Galatasaray'dan Jakobs'u listesine ekledi!

Milan, Theo Hernandez'in Al Hilal'e gidişiyle birlikte sol bek arayışlarına başladı. İtalyan ekibinin listesinde Galatasaray forması giyen Ismael Jakobs da bulunuyor.

calendar 09 Temmuz 2025 10:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Milan, Galatasaray'dan Jakobs'u listesine ekledi!
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Milan, yıldız sol beki Theo Hernandez Al Hilal'e transfer olması sebebiyle transfer çalışmalarına başladı. İtalya basınından tanıdık bir ismin Milan'ın listesinde olduğu öne sürüldü.

MILAN, LİSTESİNE EKLEDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milano ekibi, Galatasaray forması giyen Ismael Jakobs'u transfer listesine ekledi. 25 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Sarı-kırmızılılara Monaco'dan 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 25 maçta 1.740 dakika süre bulan Jakobs, 2 asist kaydetti.
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