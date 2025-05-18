Mauro Icardi, sevgilisi ile birlikte İstanbul'da

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk yolundaki en kritik anlarında desteğini esirgemiyor.
İSTANBUL'A GELDİ
Ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte 25. şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'a geldi.
CHINA SUAREZ PAYLAŞTI
O anları Icardi'nin sevgilisi Suarez, Instagram hesabından; "Günaydın İstanbul" notuyla paylaştı.
Arjantinli golcü ve sevgilisi, Süper Lig'in son haftasında Rams Park'ta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında tribünde olacak ve olası şampiyonluk sonrası kutlamalara da katılacak.
MAURO ICARDI: "2025?"
Öte yandan Mauro Icardi de, Instagram'dan paylaşımlar yapmaya başladı.
Golcü oyuncu, önce "İstanbul'da Mayıs..." notuyla bir paylaşım yaptı, sonrasında sırasıyla Galatasaray ile 2023 ve 2024'te kazandığı kupaları paylaşarak son olarak "2025???" notunu düştü.
İşte Arjantinli yıldızın paylaşımları;
İSTANBUL'A GELDİ
Ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte 25. şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'a geldi.
CHINA SUAREZ PAYLAŞTI
O anları Icardi'nin sevgilisi Suarez, Instagram hesabından; "Günaydın İstanbul" notuyla paylaştı.
TRİBÜNDE OLACAK
🛬Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez İstanbul'da. pic.twitter.com/txyiIaSfmR
— Sporx (@sporx) May 18, 2025
Arjantinli golcü ve sevgilisi, Süper Lig'in son haftasında Rams Park'ta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında tribünde olacak ve olası şampiyonluk sonrası kutlamalara da katılacak.
MAURO ICARDI: "2025?"
Öte yandan Mauro Icardi de, Instagram'dan paylaşımlar yapmaya başladı.
Golcü oyuncu, önce "İstanbul'da Mayıs..." notuyla bir paylaşım yaptı, sonrasında sırasıyla Galatasaray ile 2023 ve 2024'te kazandığı kupaları paylaşarak son olarak "2025???" notunu düştü.
İşte Arjantinli yıldızın paylaşımları;
📲İstanbul'a gelen Mauro Icardi'nin Instagram paylaşımları; pic.twitter.com/pf2uBbsKjK
— Sporx (@sporx) May 18, 2025
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