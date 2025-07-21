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Mateo Retegui, Al-Qadsiah'ta!

Al-Qadsiah, Atalanta forması giyen 26 yaşındaki Mateo Retegui'yi 68.2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 21 Temmuz 2025 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 21:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mateo Retegui, Al-Qadsiah'ta!
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Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, Atalanta'nın İtalyan yıldızını resmen açıkladı.

Al-Qadsiah, Atalanta forması giyen 26 yaşındaki golcü Mateo Retegui'yi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Suudi ekibi bu transfer için Atalanta'ya 68.2 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. İtalyan yıldız, Al-Qadsiah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon Atalanta forması ile 49 maçta 28 gol, 9 asist kaydetti.

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