Mateo Retegui, Al-Qadsiah'ta!

📢Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah, Atalanta'dan Mateo Retegui'yi kadrosuna kattı. pic.twitter.com/ruBo9r1hNd



— Sporx (@sporx) July 21, 2025

Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, Atalanta'nın İtalyan yıldızını resmen açıkladı.Al-Qadsiah, Atalanta forması giyen 26 yaşındaki golcü Mateo Retegui'yi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.Suudi ekibi bu transfer için Atalanta'ya 68.2 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. İtalyan yıldız, Al-Qadsiah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon Atalanta forması ile 49 maçta 28 gol, 9 asist kaydetti.