Manchester United'dan Raphinha'ya 70 milyon euro!

İngiltere'de bu sezon oldukça kötü bir yıl geçiren Manchester United, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelere odaklandı.



İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmayı planlıyor.



Fichajes'te yer alan habere göre, Manchester United, Barcelona forması giyen Raphinha ile ilgileniyor.



70 MİLYON EURO



Manchester United'ın, Brezilyalı yıldız için 70 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazıldı.



Barcelona'nın ise Raphinha'yı bırakmaya sıcak bakmadığı ancak mali sorunlar nedeniyle Manchester United'dan söz konusu bonservise yakın bir teklif yapması durumunda vereceği cevabın belirsiz olduğu kaydedildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan 28 yaşındaki Raphinha, 27 gol attı ve 21 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Raphinha'nın Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



