Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a olay sözler!

Fenerbahçe Başkan Adayı Mahmut Uslu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ekol Sports'a konuşan Uslu, Başkan Ali Koç'u hedef alarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BURASI KOÇ SPOR KULÜBÜ DEĞİL"
Uslu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Burası Koç Spor Kulübü değil, Fenerbahçe Spor Kulübü."
"BENİM SABRIMI TAŞIRMASIN!"
Ayrıca Ali Koç'un "yalan makinesini patlatır" ifadesine de yanıt veren Uslu, sert bir çıkışta bulundu. Uslu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Benim sabrımı taşırmasın. Konuşursam ağır konuşurum. O beni tanır. Kimin kimi patlatacağını o zaman görürüz." ifadelerini kullandı.
Ekol Sports'a konuşan Uslu, Başkan Ali Koç'u hedef alarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BURASI KOÇ SPOR KULÜBÜ DEĞİL"
Uslu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Burası Koç Spor Kulübü değil, Fenerbahçe Spor Kulübü."
"BENİM SABRIMI TAŞIRMASIN!"
Ayrıca Ali Koç'un "yalan makinesini patlatır" ifadesine de yanıt veren Uslu, sert bir çıkışta bulundu. Uslu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Benim sabrımı taşırmasın. Konuşursam ağır konuşurum. O beni tanır. Kimin kimi patlatacağını o zaman görürüz." ifadelerini kullandı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<