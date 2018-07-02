Luis Pedro Cavanda'nın ardından Galatasaray'dan ayrılması beklenen Lionel Carole için henüz kulübe resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.Fransız sol bek ile bazı İspanyol kulüpleri ilgilenirken, eski takımı Troyes de devrede...Sarı-Kırmızılılar, Carole için herhangi bir bonservis bedeli talep etmezken, oyuncunun anlaşmasını bekliyor.Carole geçen sezon Sevilla'ya kiralık olarak gönderilmiş ancak burada sıkıntılar yaşamıştı.