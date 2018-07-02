Luis Pedro Cavanda'nın ardından Galatasaray'dan ayrılması beklenen Lionel Carole için henüz kulübe resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.
Fransız sol bek ile bazı İspanyol kulüpleri ilgilenirken, eski takımı Troyes de devrede...
Sarı-Kırmızılılar, Carole için herhangi bir bonservis bedeli talep etmezken, oyuncunun anlaşmasını bekliyor.
Carole geçen sezon Sevilla'ya kiralık olarak gönderilmiş ancak burada sıkıntılar yaşamıştı.
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Fransız sol bek ile bazı İspanyol kulüpleri ilgilenirken, eski takımı Troyes de devrede...
Sarı-Kırmızılılar, Carole için herhangi bir bonservis bedeli talep etmezken, oyuncunun anlaşmasını bekliyor.
Carole geçen sezon Sevilla'ya kiralık olarak gönderilmiş ancak burada sıkıntılar yaşamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın