Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor'un Galatasaray'da forma giyen Eyüp Aydın ile ilgilendiği öne sürüldü.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Konyaspor, Galatasaray'a 2023/'24 sezonunda transfer olan 20 yaşındaki gurbetçi orta saha Eyüp Aydın ile ilgileniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 4 maçta 103 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 gol kaydetti. Eyüp Aydın'ın Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Konyaspor, Galatasaray'a 2023/'24 sezonunda transfer olan 20 yaşındaki gurbetçi orta saha Eyüp Aydın ile ilgileniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 4 maçta 103 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 gol kaydetti. Eyüp Aydın'ın Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.