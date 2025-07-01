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Konyaspor'dan Eyüp Aydın'a yakın takip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Galatasaray'da forma giyen Eyüp Aydın ile ilgileniyor.

calendar 01 Temmuz 2025 11:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor'dan Eyüp Aydın'a yakın takip!
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Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor'un Galatasaray'da forma giyen Eyüp Aydın ile ilgilendiği öne sürüldü.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Konyaspor, Galatasaray'a 2023/'24 sezonunda transfer olan 20 yaşındaki gurbetçi orta saha Eyüp Aydın ile ilgileniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 4 maçta 103 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 gol kaydetti. Eyüp Aydın'ın Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. 
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