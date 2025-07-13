Kolo Muani için transfer görüşmesi!

Juventus, Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani'yi kadrosuna tutmak istiyor.İtalyan ekibi, golcü futbolcuyu yeniden kiralamak istiyor. Sportmediaset'te yer alan habere göre, Juventus, Fransız golcü için daha önce ödediği kiralama bedelini yükselterek Muani'yi yeniden kiralamak istiyor. Juventus, bu talebini Paris Saint-Germain'e iletti.Juventus, 26 yaşındaki futbolcu için yapılacak yeni sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak istemiyor. Paris Saint-Germain ise Juventus'un bu teklifine sıcak bakmıyor. Randal Kolo Muani'yi elinden çıkartmak isteyen Fransız temsilcisi, sözleşmeye 40-50 milyon euro civarında satın alma opsiyonu eklemek istiyor.Juventus ve Paris Saint-Germain arasında Muani transferi için görüşmeler devam ediyor.Randal Kolo Muani, daha önce yaptığı açıklamada Juventus'ta mutlu olduğunu ve İtalyan ekibinde kalmak istediğini söylemişti.Paris Saint-Germain'den geçen sezonun ikinci yarısında Juventus'a kiralanan Randal Kolo Muani, İtalyan ekibinde 22 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.