Karşıyaka'da imza krizi

Kulübün kayyuma gitmesini son anda liste çıkararak önleyen Karşıyaka, imza yetkisini halen alamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da imza krizi
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04 Ocak 2025 14:33
İstifalarla yönetimi düştüğü için 1.5 ay yönetimsiz kalıp 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede kulübün kayyuma gitmesini son anda liste çıkararak önleyen Karşıyaka, imza yetkisini halen alamadı.

Yeşil-kırmızılılar, yönetim ve kurulların listesi ile sicil kayıtlarını Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bildirerek yönetimi tescil ettiremedi.

Yeni yasayla spor kulübü derneklerinde yöneticiler kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutulurken, bazı yöneticiler ve yönetim kurullarına yazılan isimler sicil kayıtlarını vermeye yanaşmıyor.

İmza yetkisi olmadığı için önemli kararları alamayan, futbolda ve voleybolda transfer yapmak ve sözleşme sonlandırmak isterse eli kolu bağlanan Karşıyaka'nın yönetimi tescil ettirmek için kongre sonrası 1 aylık süresi bulunuyor.

Karşıyaka'da 2 aydır imza yetkisi olmadığı için kulüp aleyhine açılan davaların itiraz süresi de kaçtı.

Basketbolda bu hafta 4 yabancısını kaybeden Kaf-Kaf'ta kulübün kayyuma kalmaması için son anda tekrar başkanlığı kabul eden İlker Ergüllü'nün istifasının cebinde olduğu iddia edilmişti.

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