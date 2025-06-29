Karagümrük, Tiago Çukur'u kadrosuna kattı!

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, kadrosunu takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor.



İstanbul ekibi son olarak bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 22 yaşındaki santrfor Tiago Çukur'u kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı. A Milli Takımımızın formasını da terleten Tiago Çukur, ülkemizde Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da görev yaptı." ifadelerine yer verildi.







