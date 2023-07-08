Joao Pedro'ya Suudi Arabistan'dan teklif

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro'ya Suudi Arabistan'dan teklif
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08 Temmuz 2023 21:06
Son güncelleme 08 Temmuz 2023 21:08
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşünmediği Brezilyalı forvet Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı.

Katar basınından Alkass'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Khaleej, Joao Pedro'ya talip oldu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde, Arap kulübünün Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde kalan yılları kulüpte geçirmesi için sarı-lacivertli ekip ile görüştüğü kaydedildi.

31 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 4 gol 1 asist kaydetti.



 
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