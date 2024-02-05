İşte Badou Ndiaye'nin yeni takımı

Devre arasında flaş bir kararla Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Badou Ndiaye'nin yeni adresi belli oldu.



Pendikspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada 33 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunu kadrouna kattığını açıkladı.



Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 11 resmi maça çıkan Badou Ndiaye bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



