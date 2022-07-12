Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan İstanbulspor'un futbolcularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de sarı-siyahlıların Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir rol oynayan Melih Kabasakal. 26 yaşındaki genç ön libero, Süper Lig takımlarının radarına girdi.



GİRESUNSPOR VE ÜMRANİYESPOR KAPIYI ÇALACAK



44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de tutunmayı başaran Giresunspor ve ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'un Melih için İstanbulspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.



MELİH KABASAKAL'IN PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alan İstanbul ekibinde forma giydiği 39 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de oynayan yetenekli dinamo, 4 gol, 1 asist katkısı da sağladı. Ocak 2020'de Erokspor'dan İstanbulspor'a transfer olan Melih Kabasakal'ın sözleşmesi bu sezon sona erecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ