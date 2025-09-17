İspanya'dan İsrail hakkında örnek karar!

İspanya, İsrail-Filistin gündemiyle ilgili gösterdiği duruşla tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.



Dünya futbolundaki bazı takımlar, ünlüler, devlet başkanları İsrail'i kendi yöntemleriyle protesto ediyor.



İspanya hükümetinin, İsrail ile daha önce yapılmış anlaşmaları feshetmesinin ardından İspanya Milli Takımı ile ilgili de bir karar aldığı ifade edildi.



Edinilen bilgilere göre İspanya hükümeti, İsrail'in turnuvaya dahil edilmesi durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacak.



GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ VAR



İsrail takımı, Dünya Kupası elemelerinde I grubunda Norveç, İtalya, Estonya ve Moldova ile mücadele ediyor. Oynadıkları 5 maçın sonunda 9 puanla 3. sırada bulunuyorlar.