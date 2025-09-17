17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
0-019'
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-018'
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
0-04'
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-04'
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-04'
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

İspanya'dan İsrail hakkında örnek karar!

İspanya hükümeti, İsrail'in turnuvaya alınması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmamayı planlıyor.

17 Eylül 2025 19:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İspanya'dan İsrail hakkında örnek karar!
İspanya, İsrail-Filistin gündemiyle ilgili gösterdiği duruşla tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Dünya futbolundaki bazı takımlar, ünlüler, devlet başkanları İsrail'i kendi yöntemleriyle protesto ediyor.

İspanya hükümetinin, İsrail ile daha önce yapılmış anlaşmaları feshetmesinin ardından İspanya Milli Takımı ile ilgili de bir karar aldığı ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre İspanya hükümeti, İsrail'in turnuvaya dahil edilmesi durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacak.

GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ VAR

İsrail takımı, Dünya Kupası elemelerinde I grubunda Norveç, İtalya, Estonya ve Moldova ile mücadele ediyor. Oynadıkları 5 maçın sonunda 9 puanla 3. sırada bulunuyorlar.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
