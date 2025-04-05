İsmail Kartal'ın Persepolis'i, zirve yarışında yine kayıp!

İran Pers Körfez Pro Ligi'nde Persepolis, sahasında Esteghlal ile golsüz berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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İsmail Kartal'ın Persepolis'i, zirve yarışında yine kayıp!
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05 Nisan 2025 19:36
İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, sahasında Esteghlal'ı konuk etti.

Azadi stadyumunda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Milli futbolcu Serdar Dursun mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla birlikte Persepolis ligde 48 puan ile 3. sırada yer aldı. Estaghlal 29 puan ile 10. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Persepolis ligde Nassaji deplasmanında olacak. Esteghlal ise Havadar'ı konuk edecek.
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