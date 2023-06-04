Inter'den Nacho'ya 3 yıllık teklif

Serie A ekiplerinden Inter, Real Madrid'den Nacho Fernandez için harekete geçti.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter'in, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.



Inter'in ayrıca İspanyol futbolcuya Real Madrid'de kazandığından daha fazla bir rakam ve ilk 11 garantisi sunduğu öne sürüldü.



İtalyan ekibinin, Nacho'yu takımdan ayrılması gündemde olan Milan Skriniar yerine düşündüğü belirtildi.



Real Madrid altyapısından yetişen ve kariyerinde başka bir takımın forması giymeyen Nacho Fernandez, bu sezon 26 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ