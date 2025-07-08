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Inter'den Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu mesajı!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için Inter'den rest geldi. İtalyan devi, milli yıldızı yalnızca 30 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde bırakacak.

calendar 08 Temmuz 2025 21:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu mesajı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden net bir mesaj geldi.

İtalyan kulübü, milli futbolcuyu yalnızca 30 milyon euro ve üzeri bir teklifle bırakmayı planlıyor.

INTER TAVRINI KOYDU

Di Marzio'nun haberine göre; son haftalarda Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen Inter, Hakan Çalhanoğlu için belirlediği fiyatın altına inmeyi kesinlikle düşünmüyor. Milano temsilcisi, 30 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini açıkça duyurdu.


TRANSFER İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise zamanlamayla ilgili. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sezon öncesi kampına zamanında katılması durumunda oyuncuyu tamamen satış listesinden çıkaracak. Bu durumda Galatasaray ve diğer taliplerin transfer için hızlı hareket etmesi gerekiyor.

VAZGEÇİLMEZ GÖRÜLÜYOR

Inter, deneyimli orta sahayı kadrosunun kilit parçalarından biri olarak görüyor. Kulüp, son anda bir sürpriz gelişme yaşanmazsa, Hakan'la yola devam etmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Hakan, takımının en kilit isimlerinden biri olmuştu. 

 
 

 

 

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