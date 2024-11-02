İngiltere'de olay yorum: 'Mourinho tekmeyi hak etti'

Jose Mourinho'nun antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışmasına dünya futbol yıldızları kayıtsız kalamadı. Nemanja Matic, "Çok hak edilmiş" derken, John Terry ve Robbie Keane gülen emoji ile duygularını dile getirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İngiltere'de olay yorum: 'Mourinho tekmeyi hak etti'
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02 Kasım 2024 13:06
Son güncelleme 02 Kasım 2024 13:08
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli futbolcularla yakından ilgileniyor. Bunun en basit kanıtı, efsane teknik adamın Trabzonspor maçı için yapılan ant- renmanda futbolcusu İsmail Yüksek ile çarpışarak kaza geçirmesi oldu.

Rutin bir antrenman sırasında yaşanan bu görünmez kaza bile bir anda dünya futbolunun bir numaralı gündem maddelerinden biri haline geldi.

HER YERDE BİR NUMARA

Portekizli hocanın olayı hafife alarak çarpışma görüntülerini mizahi bir dille paylaşması üzerine sosyal medya 'yıkıldı!' İngiltere, İtalya, Portekiz ana akım medyası da çarpışma anının görüntülerine bir numaralı haber olarak yer verdi.

En ilginci eski Manchester United, Chelsea ve Roma orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in Özel Biri'nin paylaşı- mının altına "Çok hak edilmiş" yorumu düşmesi oldu.

"ADAM GECELERİ BİLE GİTMİYOR"

Matic ile birlikte Stamford Bridge efsanesi John Terry ve Tottenham'ın yıldızı Robbie Keane de gülen emoji kullanarak, yaşanan kazaya kayıtsız kalmadı.

Mourinho, "Kulüpte uyuyorum, böylece zaman kaybetmiyorum. İstanbul güzel bir şehir ama ben buraya tatile gelmedim, çalışmaya geldim" sözleriyle Fenerbahçe'de ne kadar çok çalışıp, futbolcularıyla ne kadar yakından ilgilendiğini vurgulamıştı. 

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