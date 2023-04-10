Hull City, galibiyet özlemini sonlandırdı

Hull City, ligde Millwall'ı 1-0 mağlup etti ve ligde 5 maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Hull City, galibiyet özlemini sonlandırdı
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10 Nisan 2023 18:58
İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Millwall ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maçı Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Adama Traore attı.

Hull City'de Ozan Tufan 83, Dmitrios Pelkas 46, Allahyar Sayyadmanesh ise 90 dakika sahada kaldı.

Hull City, bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Hull City, ligde 52 puana yükseldi. Millwall, 62 puanda kaldı.

Hull City, gelecek hafta Blackburn deplasmanına gidecek. Millwall sahasında Preston'u misafir edecek.

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