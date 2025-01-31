Atlanta Hawks'ın, Phoenix Suns ile Jusuf Nurkic takası hakkında görüştüğü bildirildi.



The Arizona Republic'ten Duane Rankin, Hawks'ın Nurkic için olası bir takas hakkında Suns ile görüşen birden fazla takımdan biri olduğunu söyledi.



İlk beş pivotu Clint Capela, sırt spazmları nedeniyle Perşembe günü üst üste ikinci maçını kaçırdı. Hawks'ın ayrıca omuzundaki yırtık labrum sebebiyle Jalen Johnson'dan sezonun geri kalanında mahrum kalacağı bildirilmişti.



Capela ve Johnson, bu sezon Atlanta'nın maç başına aldığı 45.4 ribaundın toplam 19'unu alarak, bu alandaki zirve oyuncuları olmuştu.



Bu sezon ortalama 9.2 ribaund alan Nurkic, son olarak 7 Ocak'ta Charlotte Hornets'a karşı benchten gelerek 19 dakika oynadığı Phoenix maçında görünmüştü. Son 10 maçta Boşnak oyuncu, grip nedeniyle altı maçı kaçırmış ve başantrenör Mike Budenholzer'ın yakın zamanda takas edilen Nick Richards, Mason Plumlee ve çaylak Oso Ighodaro'nun yer aldığı bir pivot rotasyonunu tercih etmesiyle, kalan dört maçta benche alınmıştı.



Nurkic geçtiğimiz hafta Suns'ın kendisini rotasyondan neden çıkardığını "anlamanın zor" olduğunu söylemiş, ayrıca Budenholzer ile bir ilişkisi olmadığını kabul ederek durumu kabullendiğini belirtmişti.



