Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün 100. yılını kutladı

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ankersen, 100. yıl mesajında kulüp tutkusunun yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

calendar 14 Haziran 2025 17:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün 100. yılını kutladı
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Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankersen, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Göztepe camiasının tutkusundan çok etkilendiğini belirtti.

Bu tutkunun yeni nesillere aktarılmasının önemine değinen Ankersen, "Bugün sadece geride kalan 100 yılı kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair hayallerimizi de ateşliyoruz. Göztepe'nin ne olabileceğine dair umutlarımızı tazeliyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de Göztepe formasıyla gezen çocukları gördükçe geleceğe dair umutlarının daha da arttığını anlatan Ankersen, kutlamalara katılamadığı için üzgün olduğunu aktardı.


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