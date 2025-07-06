Gonzalo Garcia: 'Arda, maçtan önce golü bana anlatmıştı'

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Arda Güler'in 2 asist yaptığı maçta Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.Real Madrid altyapısından yetişen ve Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından A takımda şans bulan Gonzalo Garcia, takımının ilk golünü kaydetti.Genç golcü, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 5 maçta da skora katkı sağlarken 4 kez ağları havalandırıp 1 asist yaptı.Maçın ardından DAZN'a konuşan Gonzalo Garcia, attığı golü ve milli futbolcu Arda Güler'le yaptığı konuşmayı paylaştı.Garcia açıklamasında,ifadelerini kullandı.Maç sonunda Garcia, gol sevincini sosyal medya hesabından paylaşırken Arda, "Ne forvet ama" yorumunda bulundu.Takımın deneyimli ismi Luka Modric ise Arda Güler'in paylaşıma, "Asistçi" yorumunu yaptı.