Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe açıklaması!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, transfer gündemlerine dair Radyospor'da açıklamalarda bulundu.
Açıkalın, Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, "Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen resmi teklif yok. TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlarıyla birlikteydik, bu konu hiç konuşulmadı. Gökhan camiamız için değerli bir futbolcu, kaptanımız. Gökhan için belirlediğimiz bonservis var, şu anda bunu açıklayamam." dedi.
Kayserispor'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, 4 asist yaptı.
Açıkalın, Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, "Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen resmi teklif yok. TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlarıyla birlikteydik, bu konu hiç konuşulmadı. Gökhan camiamız için değerli bir futbolcu, kaptanımız. Gökhan için belirlediğimiz bonservis var, şu anda bunu açıklayamam." dedi.
Kayserispor'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, 4 asist yaptı.