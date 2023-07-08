Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir'den defans oyuncusu Francis Nzaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım son olarak Başakşehir'in 20 yaşındaki Kongolu savunma oyuncusu Francis Nzaba ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



Francis Nzaba futbol kariyerinde; Diables Noirs, Dinamo Tiflis ve son olarak Başakşehir'de forma giydi.



