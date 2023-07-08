Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lige dönmek isteyen Gençlerbirliği, Başakşehir'den Francis Nzaba'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2023 19:57
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir'den defans oyuncusu Francis Nzaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım son olarak Başakşehir'in 20 yaşındaki Kongolu savunma oyuncusu Francis Nzaba ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Francis Nzaba futbol kariyerinde; Diables Noirs, Dinamo Tiflis ve son olarak Başakşehir'de forma giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery