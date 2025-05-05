Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı

Galatasaray, eski başkanı Ali Uras'ı vefatının 13. yılında sevgi ve saygıyla andı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı
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05 Mayıs 2025 14:35

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın 13. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Ali Uras'ı vefatının 13. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray'da ve milli takımda uzun yıllar basketbolcu olarak görev yapan Ali Uras, 1977-1986 yıllarında sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yaptı. Aralık 1986-Ağustos 1987 arasında Türkiye Futbol Federasyonunda Başkanlık yapan Uras, 5 Mayıs 2012'de hayatını kaybetti.

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