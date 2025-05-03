Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lucas Torreira, 15 ve 31. dakikalarda Victor Osimhen ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un tek golü 33. dakikada Rey Manaj'dan geldi.
Galatasaray'da iki gol atan Victor Osimhen, bu sezon 33 gole ulaştı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 83 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi beklemeye geçti. Sivasspor, 34 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek.
PUAN DURUMU
(83) Galatasaray - 32 maç
(75) Fenerbahçe - 31 maç
(34) Sivasspor - 33 maç
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Ligde haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivas temsilcisini konuk etti.
Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski yer aldı.
Okan Buruk, ligin 33. haftasında deplasmanda 5-1 kazandıkları Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Frankowski ile Sara'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Morata ve Barış Alper'i başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.
ROLAND SALLAI SAĞ BEKTE
Teknik direktör Okan Buruk, Macar hücum oyuncusu Roland Sallai'yi sağ bek oynattı.
Tecrübeli teknik adam, kadroda sağ bek oynayabilen Kaan Ayhan ve Przemyslaw Frankowski'yi yedek oturturken Elias Jelert'i ise kadroya almadı.
Okan Buruk, sağ bek pozisyonunda hücum orijinli olan ancak savunmanın iki kanadında da oynayabilen Sallai'yi görevlendirdi.
5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol yıldızı Alvaro Morata, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisine 11 başlayan Morata, sonrasındaki 3 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ilk 11'e giremedi.
BARIŞ ALPER GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra formasına kavuştu.
Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında kırmızı kart, Süper Lig'de oynadığı ikas Eyüpspor mücadelesinde ise sarı kart cezası nedeniyle süre alamadı.
Barış Alper, iki maçlık aranın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla ilk 11'de mücadele etti.
YUNUS AKGÜN'E PLAKET
Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Yunus Akgün'e plaket verildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapılan maçta "Dalya" diyen Yunus'a müsabaka öncesinde başkan Dursun Özbek tarafından plaket takdim edildi.
GALATASARAY FUZUL TARAFTARI SELAMLADI
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, RAMS Park'a çıktı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupası 1'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, çifte kupayla taraftarı selamladı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, başantrenör Sedat İncesu'ya plaket verdi.
TRİBÜNLER KAPALI GİŞE
Galatasaray taraftarı, Net Global Sivasspor müsabakasına büyük ilgi gösterdi.
Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekledi.
GALATASARAY BASKILI BAŞLADI
Sivasspor karşısında taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, mücadeleye baskılı başladı ve ilk dakikalardan itibaren rakip kalede tehlikeli olmaya başladı.
LUCAS TORREIRA ATTI
Galatasaray, 9. dakikada Lucas Torreira ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus'un rakip defans arkasına pasında topla buluşan Eren gelişine topu ceza sahasına gönderdi, Osimhen'in şutunda dönen topu Lucas Torreira tamamladı ve Galatasaray, Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti.
BU KEZ OSIMHEN!
Galatasaray, 15. dakikada Victor Osimhen ile ikinci golü buldu. Sallai'nin rakip ceza sahasına ortasında topla buluşan Eren'in vuruşunda top direkten döndü. Bu topu tamamlayan Osimhen, farkı ikiye çıkardı.
BARIŞ ALPER'DEN 3. GOL
Galatasaray, Sivasspor karşısında 21. dakikada Barış Alper Yılmaz ile durumu 3-0 yaptı. Osimhen'in sağdan ortasında top Sivasspor'da kaldı. Sivasspor ceza sahası önünde baskıya başlayan Barış Alper, topu kazandıktan sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşla durumu 3-0'a getirdi.
GALATASARAY'DA SAKATLIK
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı, Bekir Böke ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından sakatlık yaşadı.
Bir süre kendisini deneyen ve oyuna devam eden milli futbolcu, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da sakatlanan Eren Elmalı yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.
YİNE OSIMHEN!
Galatasaray'da Victor Osimhen, 31. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve durum 4-0'a geldi. Sallai'nin serbest vuruştan ortasında rakip ceza sahasında topla buluşan Osimhen, kendisinin ikinci Galatasaray'ın dördüncü golünü attı.
SİVASSPOR'DA MANAJ ATTI
Sivasspor, 33. dakikada Galatasaray karşısında Rey Manaj ile golü buldu. Tolga'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Manaj, dar açıdan yaptığı vuruşla Muslera'nın bacak arasından topu ağlarla buluşturdu ve skor 4-1'e geldi.
OSIMHEN YAKLAŞTI!
Galatasaray, 38. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada Yunus'un pasıyla kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Osimhen'in vuruşu kaleciden geri döndü.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Sivasspor karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.
OSIMHEN'İN GOLÜ İPTAL OLDU!
47. dakikada gelişen Galatasaray atağında Sallai'nin sağ kanattan sağ ayağıyla içeriye çevirdiği topta Osimhen sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. İnceleme sonrası Osimhen'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
TEMPO DÜŞTÜ
Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle birlikte karşılaşmanın ikinci yarısında tempo ilk yarıya göre oldukça düşük kaldı.
SİVASSPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU!
Sivasspor, 89. dakikada Fode Koita ile ikinci golü buldu. Bu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu dakikada Pritchard, topa vurmak isterken araya Mertens girdi ve bu top Koita'nın önünde kaldı. Muslera ile karşı karşıya kalan Koita, topu ağlara gönderdi. Koita için önce ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Mertens'e faul yapıldığını işaret ederek golü iptal etti.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, bekletmeden altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Nijeryalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Torreira, fileleri havalandırdı: 1-0.
15. dakikada Galatasaray, durumu 2-0 yaptı. Sallai'nin ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, topukla meşin yuvarlağı Eren Elmalı'ya aktardı. Eren'in dönerek sol çaprazdan çektiği şutta top yan direğe çarpıp altıpas içindeki Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
21. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topu, Sivassporlu Tolga Ciğerci kontrol etti. Tolga'dan meşin yuvarlağı kapan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.
31. dakikada Galatasaray, durumu 4-0'a getirdi. Sallai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi önünde topu kontrol eden Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla gitti: 4-0.
33. dakikada Sivasspor farkı 3'e indirdi. Tolga Ciğerci'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın bacak arasından geçerek ağları sarstı: 4-1.
38. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Ali Şaşal Vural, ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
69. dakikada Morata'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
80. dakikada Sallai'nin uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza sahası sol çaprazında bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin solundan geçerek auta çıktı.
88. dakikada Sivasspor'un golü VAR'dan döndü. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Pritchard, penaltı noktası civarında bulunan Koita'ya meşin yuvarlağı aktarırken Galatasaraylı Mertens, İngiliz oyuncuya müdahale etmeye çalıştı. Pozisyon sonunda Belçikalı oyuncunun dokunduğu top, penaltı noktası civarında bulunan Koita'da kaldı. Koita, bu pozisyonda topu ağlarla buluştururken yardımcı hakem ofsayt kararı verdi. Pozisyonun bitmesinin ardından yaklaşık 4 dakika sonra VAR'a giden hakem Ozan Ergün, pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ancak Pritchard'ın Mertens'e faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.
Galatasaray, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez (Dk. 70 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 25 Jakobs), Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Lemina (Dk. 70 Sara), Barış Alper Yılmaz, Morata, Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 70 Mertens)
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Koita), Moutoussamy (Dk. 46 Poungouras), Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues (Dk. 71 Simic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Pritchard), Manaj (Dk 84 Emrah Başsan)
Goller: Dk. 9 Torreira, Dk. 15 ve 31 Osimhen, Dk. 21 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 33 Manaj (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Manaj, Dk. 90+2 Koita (Net Global Sivasspor), Dk. 76 Mertens (Galatasaray)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lucas Torreira, 15 ve 31. dakikalarda Victor Osimhen ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un tek golü 33. dakikada Rey Manaj'dan geldi.
Galatasaray'da iki gol atan Victor Osimhen, bu sezon 33 gole ulaştı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 83 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi beklemeye geçti. Sivasspor, 34 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek.
PUAN DURUMU
(83) Galatasaray - 32 maç
(75) Fenerbahçe - 31 maç
(34) Sivasspor - 33 maç
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Ligde haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivas temsilcisini konuk etti.
Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski yer aldı.
Okan Buruk, ligin 33. haftasında deplasmanda 5-1 kazandıkları Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Frankowski ile Sara'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Morata ve Barış Alper'i başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.
ROLAND SALLAI SAĞ BEKTE
Teknik direktör Okan Buruk, Macar hücum oyuncusu Roland Sallai'yi sağ bek oynattı.
Tecrübeli teknik adam, kadroda sağ bek oynayabilen Kaan Ayhan ve Przemyslaw Frankowski'yi yedek oturturken Elias Jelert'i ise kadroya almadı.
Okan Buruk, sağ bek pozisyonunda hücum orijinli olan ancak savunmanın iki kanadında da oynayabilen Sallai'yi görevlendirdi.
5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol yıldızı Alvaro Morata, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisine 11 başlayan Morata, sonrasındaki 3 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ilk 11'e giremedi.
BARIŞ ALPER GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra formasına kavuştu.
Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında kırmızı kart, Süper Lig'de oynadığı ikas Eyüpspor mücadelesinde ise sarı kart cezası nedeniyle süre alamadı.
Barış Alper, iki maçlık aranın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla ilk 11'de mücadele etti.
YUNUS AKGÜN'E PLAKET
Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Yunus Akgün'e plaket verildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapılan maçta "Dalya" diyen Yunus'a müsabaka öncesinde başkan Dursun Özbek tarafından plaket takdim edildi.
GALATASARAY FUZUL TARAFTARI SELAMLADI
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, RAMS Park'a çıktı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupası 1'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, çifte kupayla taraftarı selamladı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, başantrenör Sedat İncesu'ya plaket verdi.
TRİBÜNLER KAPALI GİŞE
Galatasaray taraftarı, Net Global Sivasspor müsabakasına büyük ilgi gösterdi.
Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekledi.
GALATASARAY BASKILI BAŞLADI
Sivasspor karşısında taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, mücadeleye baskılı başladı ve ilk dakikalardan itibaren rakip kalede tehlikeli olmaya başladı.
LUCAS TORREIRA ATTI
Galatasaray, 9. dakikada Lucas Torreira ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus'un rakip defans arkasına pasında topla buluşan Eren gelişine topu ceza sahasına gönderdi, Osimhen'in şutunda dönen topu Lucas Torreira tamamladı ve Galatasaray, Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti.
BU KEZ OSIMHEN!
Galatasaray, 15. dakikada Victor Osimhen ile ikinci golü buldu. Sallai'nin rakip ceza sahasına ortasında topla buluşan Eren'in vuruşunda top direkten döndü. Bu topu tamamlayan Osimhen, farkı ikiye çıkardı.
BARIŞ ALPER'DEN 3. GOL
Galatasaray, Sivasspor karşısında 21. dakikada Barış Alper Yılmaz ile durumu 3-0 yaptı. Osimhen'in sağdan ortasında top Sivasspor'da kaldı. Sivasspor ceza sahası önünde baskıya başlayan Barış Alper, topu kazandıktan sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşla durumu 3-0'a getirdi.
GALATASARAY'DA SAKATLIK
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı, Bekir Böke ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından sakatlık yaşadı.
Bir süre kendisini deneyen ve oyuna devam eden milli futbolcu, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da sakatlanan Eren Elmalı yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.
YİNE OSIMHEN!
Galatasaray'da Victor Osimhen, 31. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve durum 4-0'a geldi. Sallai'nin serbest vuruştan ortasında rakip ceza sahasında topla buluşan Osimhen, kendisinin ikinci Galatasaray'ın dördüncü golünü attı.
SİVASSPOR'DA MANAJ ATTI
Sivasspor, 33. dakikada Galatasaray karşısında Rey Manaj ile golü buldu. Tolga'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Manaj, dar açıdan yaptığı vuruşla Muslera'nın bacak arasından topu ağlarla buluşturdu ve skor 4-1'e geldi.
OSIMHEN YAKLAŞTI!
Galatasaray, 38. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada Yunus'un pasıyla kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Osimhen'in vuruşu kaleciden geri döndü.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Sivasspor karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.
OSIMHEN'İN GOLÜ İPTAL OLDU!
47. dakikada gelişen Galatasaray atağında Sallai'nin sağ kanattan sağ ayağıyla içeriye çevirdiği topta Osimhen sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. İnceleme sonrası Osimhen'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
TEMPO DÜŞTÜ
Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle birlikte karşılaşmanın ikinci yarısında tempo ilk yarıya göre oldukça düşük kaldı.
SİVASSPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU!
Sivasspor, 89. dakikada Fode Koita ile ikinci golü buldu. Bu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu dakikada Pritchard, topa vurmak isterken araya Mertens girdi ve bu top Koita'nın önünde kaldı. Muslera ile karşı karşıya kalan Koita, topu ağlara gönderdi. Koita için önce ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Mertens'e faul yapıldığını işaret ederek golü iptal etti.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, bekletmeden altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Nijeryalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Torreira, fileleri havalandırdı: 1-0.
15. dakikada Galatasaray, durumu 2-0 yaptı. Sallai'nin ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, topukla meşin yuvarlağı Eren Elmalı'ya aktardı. Eren'in dönerek sol çaprazdan çektiği şutta top yan direğe çarpıp altıpas içindeki Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
21. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topu, Sivassporlu Tolga Ciğerci kontrol etti. Tolga'dan meşin yuvarlağı kapan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.
31. dakikada Galatasaray, durumu 4-0'a getirdi. Sallai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi önünde topu kontrol eden Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla gitti: 4-0.
33. dakikada Sivasspor farkı 3'e indirdi. Tolga Ciğerci'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın bacak arasından geçerek ağları sarstı: 4-1.
38. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Ali Şaşal Vural, ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
69. dakikada Morata'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
80. dakikada Sallai'nin uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza sahası sol çaprazında bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin solundan geçerek auta çıktı.
88. dakikada Sivasspor'un golü VAR'dan döndü. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Pritchard, penaltı noktası civarında bulunan Koita'ya meşin yuvarlağı aktarırken Galatasaraylı Mertens, İngiliz oyuncuya müdahale etmeye çalıştı. Pozisyon sonunda Belçikalı oyuncunun dokunduğu top, penaltı noktası civarında bulunan Koita'da kaldı. Koita, bu pozisyonda topu ağlarla buluştururken yardımcı hakem ofsayt kararı verdi. Pozisyonun bitmesinin ardından yaklaşık 4 dakika sonra VAR'a giden hakem Ozan Ergün, pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ancak Pritchard'ın Mertens'e faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.
Galatasaray, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez (Dk. 70 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 25 Jakobs), Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Lemina (Dk. 70 Sara), Barış Alper Yılmaz, Morata, Yunus Akgün, Osimhen (Dk. 70 Mertens)
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Koita), Moutoussamy (Dk. 46 Poungouras), Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues (Dk. 71 Simic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Pritchard), Manaj (Dk 84 Emrah Başsan)
Goller: Dk. 9 Torreira, Dk. 15 ve 31 Osimhen, Dk. 21 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 33 Manaj (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Manaj, Dk. 90+2 Koita (Net Global Sivasspor), Dk. 76 Mertens (Galatasaray)