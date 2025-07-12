Galatasaray'ın Alvaro Morata'dan beklentisi!

Galatasaray ile yollarını ayırmak isteyen Alvaro Morata'nın Como'ya transferi an meselesi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden kazanmayı beklediği para belli oldu.
6 MİLYON EURO
İspanyol futbolcunun maaşı için 6 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın, ocak ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan futbolcuyla olan sözleşmesini feshetmek için Como'dan 6 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 tane de asist üretti.
6 MİLYON EURO
İspanyol futbolcunun maaşı için 6 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın, ocak ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan futbolcuyla olan sözleşmesini feshetmek için Como'dan 6 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 tane de asist üretti.