12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
17:00
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
19:00
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:30
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
18:00

Galatasaray'ın Alvaro Morata'dan beklentisi!

Galatasaray, Como'ya transferi gündemde olan Alvaro Morata'dan 6 milyon Euro gelir bekliyor.

calendar 12 Temmuz 2025 11:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın Alvaro Morata'dan beklentisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray ile yollarını ayırmak isteyen Alvaro Morata'nın Como'ya transferi an meselesi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden kazanmayı beklediği para belli oldu.

6 MİLYON EURO 

İspanyol futbolcunun maaşı için 6 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın, ocak ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan futbolcuyla olan sözleşmesini feshetmek için Como'dan 6 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 tane de asist üretti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.