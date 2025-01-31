Galatasaray'dan sürpriz görüşme!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Ajax karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Hollanda'da rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçın ardından Galatasaray yöneticileri, Ajax oyuncusu Ahmetcan Kaplan ile görüştü.
Görüşmede Futbol Direktörü Ayhan Akman, Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli yer aldı.
Galatasaray, Hollanda'da rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçın ardından Galatasaray yöneticileri, Ajax oyuncusu Ahmetcan Kaplan ile görüştü.
Görüşmede Futbol Direktörü Ayhan Akman, Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli yer aldı.