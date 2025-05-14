Galatasaray'da penaltı beklentisi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karşılaşmanın 30. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Osimhen, Batagov'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun sürmesini istedi.
YİNE PENALTI BEKLENTİSİ
Galatasaray, 42. dakikada Osimhen ile Batagov arasında yaşanan pozisyon sonrası elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'la da görüşen Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi.
Karşılaşmanın 30. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Osimhen, Batagov'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun sürmesini istedi.
YİNE PENALTI BEKLENTİSİ
Galatasaray, 42. dakikada Osimhen ile Batagov arasında yaşanan pozisyon sonrası elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'la da görüşen Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi.
Victor Osimhen yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi.pic.twitter.com/WizzcaSaQe
— Sporx (@sporx) May 14, 2025