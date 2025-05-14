14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
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14 Mayıs
Alaves-Valencia
1-0
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
0-00'
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
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14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
0-170'
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NEC Nijmegen-NAC Breda
3-073'
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
0-072'
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14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
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14 Mayıs
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2-373'
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
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14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-071'

Galatasaray'da penaltı beklentisi!

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı finalde bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, oyunun sürmesini istedi.

calendar 14 Mayıs 2025 21:21 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 21:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da penaltı beklentisi!
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 30. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Osimhen, Batagov'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, oyunun sürmesini istedi.

YİNE PENALTI BEKLENTİSİ

Galatasaray, 42. dakikada Osimhen ile Batagov arasında yaşanan pozisyon sonrası elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'la da görüşen Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi.



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