Galatasaray'da Köhn için beklenti 5 milyon euro!

Galatasaray, sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak tamamlayan Derrick Köhn'den ciddi bir bonservis bekliyor.
5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen'in kadroda tutmak istediği ve Süper Lig'den Eyüpspor'un ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bekliyor.
Galatasaray, Köhn için 5 milyon euro'nun altındaki bir satışa sıcak bakmıyor.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri de 5 milyon euro olarak gösterilen Derrick Köhn'ün Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Werder Bremen'de kiralık tamamladığı sezonda 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen'in kadroda tutmak istediği ve Süper Lig'den Eyüpspor'un ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bekliyor.
Galatasaray, Köhn için 5 milyon euro'nun altındaki bir satışa sıcak bakmıyor.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri de 5 milyon euro olarak gösterilen Derrick Köhn'ün Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Werder Bremen'de kiralık tamamladığı sezonda 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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