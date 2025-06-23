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Galatasaray'da Köhn için beklenti 5 milyon euro!

Galatasaray, sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak tamamlayan Derrick Köhn'ün bonservisinden 5 milyon euro bekliyor.

calendar 23 Haziran 2025 08:35
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Köhn için beklenti 5 milyon euro!
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Galatasaray, sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak tamamlayan Derrick Köhn'den ciddi bir bonservis bekliyor.

5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen'in kadroda tutmak istediği ve Süper Lig'den Eyüpspor'un ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bekliyor.

Galatasaray, Köhn için 5 milyon euro'nun altındaki bir satışa sıcak bakmıyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri de 5 milyon euro olarak gösterilen Derrick Köhn'ün Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Werder Bremen'de kiralık tamamladığı sezonda 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.


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