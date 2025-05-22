Galatasaray'da Icardi sevinci!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, ilk kez sahaya indi.
Arjantinli yıldız, takım antrenmanı esnasında saha kenarında bireysel antrenman yapmaya başladı.
Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Mauro Icardi yeni sezondan itibaren formasını yeniden giyebilecek.
Galatasaray'da bu sezon sakatlığı öncesi 14 maça çıkan Arjantinli yıldız, 6 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
Arjantinli yıldız, takım antrenmanı esnasında saha kenarında bireysel antrenman yapmaya başladı.
Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Mauro Icardi yeni sezondan itibaren formasını yeniden giyebilecek.
Galatasaray'da bu sezon sakatlığı öncesi 14 maça çıkan Arjantinli yıldız, 6 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
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