22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
19:45
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
21:30
22 Mayıs
Winterthur-Sion
21:30
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
21:30

Galatasaray'da Icardi sevinci!

Galatasaray'da Mauro Icardi, 6 aylık aranın ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde bireysel antrenman yaptı.

calendar 22 Mayıs 2025 11:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Icardi sevinci!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, ilk kez sahaya indi.

Arjantinli yıldız, takım antrenmanı esnasında saha kenarında bireysel antrenman yapmaya başladı.

Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Mauro Icardi yeni sezondan itibaren formasını yeniden giyebilecek.

Galatasaray'da bu sezon sakatlığı öncesi 14 maça çıkan Arjantinli yıldız, 6 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.