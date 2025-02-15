Galatasaray'da Alvaro Morata'nın son durumu

Galatasaray'da İspanyol yıldız Alvaro Morata, AZ Alkmaar maçının ardından adalesinde ağrı ve batma hissetti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Morata, bu gelişmenin ardından MR'a girdi. Kulüp doktoru Yener İnce bugün Florya'da oyuncunun MR sonuçlarını inceleyecek.



Öte yandan haberde Morata'nın Rizespor maçında forma giymesinin çok zor olduğu belirtildi. İspanyol yıldızın Fenerbahçe derbisini kaçırabileceği de ihtimaller arasında.



Galatasaray'ın Alkmaar ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Morata, maçın son anlarında oyundan çıkmış ve yerini Efe Akman'a bırakmıştı.





UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray 'da önemli bir gelişme yaşandı.