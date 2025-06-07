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Fenerbahçe, yeni Eto'o'yu Alman devine kaptırdı

Fenerbahçe, La Liga 2 ekiplerinden Albacete forması giyen ve Kamerun'da yeni Eto'o olarak adlandırılan Christian Kofane'ye teklif yaptı ancak transferde olumsuz sonuçlandı.

calendar 07 Haziran 2025 14:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, yeni Eto'o'yu Alman devine kaptırdı
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Genç oyunculara yatırımlarını sürdüren Fenerbahçe, La Liga 2 ekiplerinden Albacete forması giyen ve Kamerun'da yeni Eto'o olarak adlandırılan Christian Kofane'ye teklif yaptı.

LEVERKUSEN TRANSFERİ BİTİRDİ

Ancak 18 yaşındaki santrfor için elini çabuk tutan Alman ekibi Bayer Leverkusen transferi noktaladı.

PERFORMANSI

20 maçta forma giyen genç futbolcu, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 


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