Fenerbahçe, yeni Eto'o'yu Alman devine kaptırdı

Genç oyunculara yatırımlarını sürdüren Fenerbahçe, La Liga 2 ekiplerinden Albacete forması giyen ve Kamerun'da yeni Eto'o olarak adlandırılan Christian Kofane'ye teklif yaptı.
LEVERKUSEN TRANSFERİ BİTİRDİ
Ancak 18 yaşındaki santrfor için elini çabuk tutan Alman ekibi Bayer Leverkusen transferi noktaladı.
PERFORMANSI
20 maçta forma giyen genç futbolcu, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
LEVERKUSEN TRANSFERİ BİTİRDİ
Ancak 18 yaşındaki santrfor için elini çabuk tutan Alman ekibi Bayer Leverkusen transferi noktaladı.
PERFORMANSI
20 maçta forma giyen genç futbolcu, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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