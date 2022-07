Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Kiev 2-1 kazandı.



İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yönettiği karşılaşmada Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Vitaly Buyalsky ile 114. dakikada Karavaev attı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 89. dakikada Szalai kaydetti. Temsilcimiz 70. dakikada Enner Valencia ile bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ayrıca İsmail Yüksek, 53. dakikada kırmızı kart gördü.



AVRUPA DEVAM EDİYOR



Bu sonucun ardından temsilcimiz Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan devam edecek. Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Slovacko ile ilk maçı 4 Ağustos'ta evinde oynayacak. 11 Ağustos'ta ise sarı-lacivertliler Uherské Hradiste'de mücadele verecek.



KING VE ARAO 11'DE



İlk maça kıyasla 11'de tek değişikliği Serdar Aziz'in yerine Tisserand'ı oynatarak yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu maçta yeni transferlerden Joshua King ve Arao'yu ilk maçta olduğu gibi başlangıç kadrosunda sahaya sürdü. Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren sarı-lacivertlilerin teknik patronu, savunma hattında Osayi Samuel, Tisserand, Szalai ve Ferdi'ye şans verdi.



Willian Arao, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Rossi orta alanda görev yaparken ileri uçta ise King ve Enner Valencia 11'de görev aldı.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Pelkas, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Novak, Burak Kapacak ve Emre Mor, yedekler arasındaydı.



3 YENİ TRANSFER YEDEKTE



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu. Portekizli çalıştırıcı, Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u tıpkı ilk maçtaki gibi yedek oturttu.



SERDAR AZİZ VE MERT HAKAN OYNAMADI



Kadıköy'de Ukraynalı rakibi karşısında Fenerbahçe, iki oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev'e karşı kadroda yer alamadı.



LUCESCU KADROYU BOZMADI



Öte yandan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rövanş maçında değişikliğe gitmedi. Eşleşmenin ilk maçındaki kadroyu bozmayan Rumen teknik adam, aynı 11'i sahaya sürdü.



KADIKÖY'DE BÜYÜK DESTEK



Parçalı bulutlu, 29 derece bir havanın olduğu maç akşamında Fenerbahçe taraftarları takımına olan desteğini sürdürdü. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi. Ayrıca tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.



FENERBAHÇE İSTEKLİ BAŞLADI



Temsilcimiz Fenerbahçe maçın ilk yarısında sık sık golü kovaladı. Henüz 2. dakikada İsmail'in uzaktan şutunda topu önünde bulan Rossi'nin vuruşu direğin yanından auta çıktı. Bu pozisyondan sonra dakikalar 10'u gösterdiğinde Enner Valencia'nın sol kanattan çevirdiği topu Joshua King ağlara gönderdi. Ancak; ağlara giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



20. dakikada Valencia ceza sahasına yakın bir bölgede yerde kalınca İrfan Can Kahveci serbest vuruşu kullandı. Ancak; Kahveci'nin bu vuruşu direkten geri döndü. Maçın 22. dakikasında Arao'nun pasında King kaleci ile karşı karşıya kaldı, isabet bulamadı. Pozisyonun devamında Valencia dar açıdan kaleyi denedi ama kaleci başarılıydı. İlk yarıda Fenerbahçe adına en çok öne çıkan isimler Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel oldu. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



İKİNCİ YARIDA EMRE MOR OYUNDA



Fenerbahçe'de yedekler arasında yer alan Emre Mor, ikinci yarının başında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi. Mor ile ilgili detay, ikinci yarıda oyuna girmesine karşın 76. dakikada oyundan çıkmasıydı. Bu dakikada Emre Mor ve Valencia çıkarken, Serdar Dursun ile Bruma oyuna girdi. Ayrıca 84. dakikada Lincoln, Tisserand'ın yerine oyuna dahil oldu.



Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da hızlı başladı. Enner Valencia, ikinci yarının hemen başında ceza sahası içine girer girmez vurdu, top yandan auta gitti. Yaklaşık 1 dakika sonra bu kez King fırsatı kovaladı ancak; çerçeveyi bulamadı ve top yan ağlara gitti.



KIRMIZI KART VE GELEN GOL...



Temsilcimiz ikinci yarının hemen başında rakibi üstünde baskı oluşturdu. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde ise İsmail Yüksek, rakibi Buyalski'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.



Maçın 57. dakikasında da Vitaly Buyalsky takımı Dinamo Kiev'i 1-0 öne geçiren isim oldu. Golden sonra Kiev'deki futbolcuların Fenerbahçe tribününe doğru yönelmesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.



Fenerbahçe golden sonra beraberlik şansını kovaladı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ise Valencia ceza sahası içinde yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına gelen Enner Valencia, 70. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



SZALAI ATTI GOLÜ!



Maç tam 1-0 Kiev üstünlüğüyle sona eriyor denilirken Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai 89'da sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Lincoln'un sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Attila Szalai, Kadıköy'ü bu golle ayağa kaldırdı. Maçın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatmalara geçildi.



UZATMALARDA FENERBAHÇE YIKILDI



Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasının uzatma bölümünde her iki takım da kontrollü bir oyun anlayışını benimsedi. Fenerbahçe'de Willian Arao, 95. dakikada oyundan alındı ve yerine Filip Novak görev aldı. 114. dakikada Karavaev'in attığı golle Kiev 2-1'lik üstünlük yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kiev sahadan 2-1 gülerek ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Dinamo Kiev savunması topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan İsmail'in şutunda, oluşan karambolde altıpasın sağında top, Rossi'nin önünde kaldı. Oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.



20. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



22. dakikada topu önünde bulan King'in altıpasın sağından vuruşunda, kaleye paralel giden meşin yuvarlak solda Valencia'nın önüne geldi. Oyuncunun vuruşunda savunmaya çarpan top, King'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bushchan'dan döndü.



31. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Tsygankov, meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıdı. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Tsygankov'un vuruşunda, meşin yuvarlak Altay'ın müdahalesiyle kornere çıktı.



İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Valencia, sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.



57. dakikada Dinamo Kiev öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Kedziora'nın ön direğe çıkardığı pasta Buyalskiy, kale alanı içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1



68. dakikada Fenerbahçe, penaltı kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Valencia'ya Popov'un müdahalesinde, maçın hakemi penaltı noktasını işaret etti. 70'inci dakikada penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda, kaleci Bushchan sağına yatarak topu kornere çeldi ve gole izin vermedi.



82. dakikada kazanılan serbest atışta Rossi'nin ortaladığı topa penaltı noktası civarından Szalai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



88. dakikada Fenerbahçe, beraberlik golünü buldu. Kazanılan köşe atışını kullanan Lincoln Henrique'nin ortasında Szalai'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1



Normal süre, 1-1 tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.



93. dakikada Sydorchuk'un ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Vanat, kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Vanat'ın vuruşunda, Altay iki hamlede topa sahip oldu.



99. dakikada gelişen Dinamo Kiev atağında, Shepeliev'in ceza alanı içinin sağından çektiği şutta top, yan direkten döndü. Atağın devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Zabarnyi'nin penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta top auta gitti.



114. dakikada Dinamo Kiev, yeniden öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Vivcharenko'nun yerden ceza alanına ortasında arka bölümde topla buluşan Karavaev, çektiği şutla Altay'ı mağlup etti: 1-2



Dinamo Kiev, sahadan 2-1 galip ayrılarak üst tura yükseldi.



Stat: Ülker



Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca (İtalya)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Tisserand (Dk. 85 Lincoln Henrique), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao (Dk. 95 Novak), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Emre Mor, Dk. 76 Bruma), King (Dk. 63 Crespo), Rossi, Valencia (Dk. 76 Serdar Dursun)



Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora (Dk. 91 Karavaev), Zabarnyi, Popov, Dubinchak (Dk. 106 Vivcharenko), Sydorchuk (Dk. 106 Andriyevskiy), Shaparenko, Tsygankov, Verbic (Dk. 37 Vanat), Buyalskiy (Dk. 67 Garmash), Besedin (Dk. 67 Shepeliev)



Goller: Dk. 57 Buyalskiy, Dk. 114 Karavaev (Dinamo Kiev), Dk. 89 Szalai (Fenerbahçe)



Kırmızı kart: Dk. 53 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 13 Tsygankov, Dk. 33 Sydorchuk, Dk. 45+2 Dubinchak, Dk. 58 Buyalskiy, Dk. 60 Shaparenko, Dk. 68 Popov, Dk. 111 Garmash (Dinamo Kiev), Dk. 37 Osayi-Samuel, Dk. 45+2 Valencia, Dk. 63 Emre Mor, Dk. 98 Szalai (Fenerbahçe)









