Fenerbahçe'nin gündemindeki Joao Carlos'ın fiyatı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan ve Miguel Crespo'nun eski takımı Estoril'de bonservisi bulunan Joao Carlos'un fiyatı belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Joao Carlos'ın fiyatı!
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29 Mayıs 2022 11:14
Fenerbahçe'nin gündemindeki forvet Joao Carlos'ın fiyatı belli oldu.

Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon başında kadrosuna kattığı Miguel Crespo'nun takımı Estoril'de bonservisi bulunan Joao Carlos'un, Kanarya'nın forvet adayları arasında yer aldığı öğrenilmişti.

Geride bıraktığımız sezonu Portekiz 2. Ligi Academica'da geçiren Carlos için Fransız ekibi Troyes'un da harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı. Estoril'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı forvet için kulübünün, bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro fiyat belirlediği öğrenildi.

Academica'da attı ğı toplam 17 golle Portekiz 2. Ligi'nin gol kralı olmayı başaran 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili Fenerbahçe 'nin temaslarını sürdürdüğü konuşuluyor. 

 
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