Fenerbahçe Medicana, üçüncülük maçında 1-0 öne geçti

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı birinci maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, üçüncülük maçında 1-0 öne geçti
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24 Nisan 2025 20:02
Son güncelleme 24 Nisan 2025 20:03
SMS Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı birinci maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. 
Sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti. 

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Mert Cuci, Caner Pekşen)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin, Ulaş Topbaşlı (Zenger, Atilla Öztire, Can Koç, Melih Sıratça)

Setler: 25-21, 25-19, 20-25, 25-23

Süre: 105 dakika (24, 25, 27, 29)

 
 
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