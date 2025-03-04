Fenerbahçe, erteleme maçında kazandı!

THY EuroLeague'in 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk oldu.



Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83 yendi. Fenerbahçe Beko, ligdeki 18. galibiyetine ulaştı.



Maç boyunca toplamda 50 ribaunt alan sarı-lacivertli takım, özellikle kazandığı 30 hücum ribaunduyla rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, bu alanda CSKA Moskova'nın 30 hücum ribaundu olan rekorunu egale etti.



Fenerbahçe Beko, 39 üç sayılık atıştan 12'sini sayıya çevirdi.



Salon: Adidas Arena



Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Saso Petek (Slovenya)



Paris Basketbol: Shorts 22, Ward 14, Bandja 4, Hayes 9, Jantunen 5, Cavaliere 2, Hifi 15, Maodo 9, Outtara 3, Hommes



Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 2, Zagars, Colson 5, Birch 5, Baldwin 11, Melli 2, Sertaç Şanlı 9, Tarık Biberovic 14, Pierre 6, Guduric 19



1. Periyot: 26-16



Devre: 45-37



3. Periyot: 60-63



