Fenerbahçe: 'Dernek basılması yalan!'

Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş, TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu.
Can Gebetaş, Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne ziyaretlerini anlattı ve dernek basma şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
CAN GEBETAŞ'IN SÖZLERİ
Can Gebetaş'ın sözleri şu şekilde:
"Geçmiş olsun diyelim dediniz. Geçmiş olsun denmesini gerektirecek durumda bir olay, vaka yaşanmadığını net bir şekilde ifade etmeliyiz. Geçmiş olsun kısmını bu şekilde kabul edebilirim, maalesef yine sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonla bir itibar suikastına uğramış bulunmaktayız."
"Basma şeklindeki ithamlar, tabirler kesinlikle doğru değil. Basmak ne demek, oraya adamlarla gidersiniz, karşılıklı gergin bir ortam oluşur. Öyle bir durum söz konusu değil. Sayın başkan, ben ve Burak Kızılhan, kulüpten çıktık, yürüdüğümüz yerde Fenerbahçe Gönülleri Derneği de vardı. Sayın başkan, "Buraya bir uğrayalım." dedi. Dernek merkezinde lokale üst kata çıktık. Orada 3-4 tane çalışan vardı. Aynı zaman dernek başkanı sayın Emrah Tünay da geldi."
"Sayın başkan bir derneği gezelim dedi. Sayın başkan ve Emrah Bey, bizim bulunduğumuz kattan bir üst kata çıktılar. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir sohbet ettiler. Orada ne konuştular bilmiyorum çünkü biz yukarıya çıkmadık. Biz orada en iyi şekilde ağırlandık. Sohbet ettik. Camianın içerisinde bulunduğu durumdan onlar hoşnutsuz olduklarını ifade etti, biz de ifade ettik. Kırgınlıkları olduğunu ifade ettiler, biz de aynı şekilde. Sonra sayın başkan Ali Koç ve Emrah Bey, birlikte aşağıya indiler. Sayın dernek başkanı Emrah Bey de bizi kapıya kadar uğurladı."
"ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ"
"Daha sonra biraz daha kalabalık bir grup geldi. 10-15 kişilik bir grup. Sarı tişört giymiş, üzerinde imzaya davet eden yazılar bulunan arkadaşlar geldi. Başkan, onlara iyi akşamlar diledi ve biz oradan ayrıldık. Ben oradan çıktım kendi evime doğru giderken telefonlarım çalmaya başladı. Sosyal medyada haberler çıkmaya başladı. Dernek basmışız, olaylar çıkmış... İnanın bunları anlamakta zorlanıyorum."
"Bunun bir itibar suikastına, bizim tarafımızdan kişiselleştirerek sosyal medyada yapılması inanılmaz düzeyde canımızı sıktı ve bizi üzdü."
"Savcılık, suç duyurusu konusu. Fenerbahçe Gönüller Derneği Başkanı Sayın Emrah Tünay Bey'in böyle bir şey yapacağına imkan ve ihtimal dahi vermek istemiyorum. Çünkü gayet dost ortamında bizi yolcu etmişken arkadan böyle bir durumda veya pozisyonda olabilmesine akıl sır erdiremiyorum diyebilirim."
"Yapım ve duruşum itibariyle, böyle bir olayın parçası olmaya veya böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğimi biliyorsunuz. Aynı şekilde Ali Bey için de, "19 kulüp içerisinde bunu en son yapacak Ali Bey'dir" diye söylediniz. Keza Burak Kızılhan da aynı şekilde, aynı doğrultuda hayata aynı pencerelerden baktığımız, yönetim kurulu arkadaşlarımızdır. Ara ara sesim titriyor. O kadar sinirlenmiş bir durumdayız ki... Bizim de ailemiz var. Çocuklarımız var. Bizim de sevdiklerimiz var. Eşim, şu anda babasının rahatsızlığı nedeniyle çok hasta. Sabahtan beri beni arıyor. Böyle bir duruma uzaktan-yakından ilgisi olmayan insanları düşürmüş olmanızı bir kez üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum."
ZİYARET NASIL OLDU?
"Ziyaret nasıl oldu, siyasette de bu vardır. Bazen belediye başkan adayları veya herhangi bir adaylar. Sokakta gezerken, rakip partide çalışanlar ile karşılaşırlar. Yanlarına giderler. Zaman zaman buralarda hoş, samimi sohbetler olur. Zaman zaman daha orta, zaman zaman bu ziyaretlerin sonunda gergin bir atmosfer ortaya çıkabilir. Bu planlanmış bir şey değil. Kulüpten çıkarken bir uğrayalım şeklindeki bir yaklaşımdır. Farklı anlamlar yüklemek, başka bir şey aramak ya da içinde bulunduğumuz sürecin bir parçası haline getirerek olumsuz bir duyguyla taraftarları, camiamızı yükleme hiç yakışı kalmayacak bir durum. Sayın başkanın bunun bir parçası olacağını asla düşünmüyorum ve zannetmiyorum. Medeni bir şekilde bizi uğurladı ve elimizi sıkıp yolcu etti. Sonra sayın başkan, sonradan gelen gençlere iyi akşamlar dedi ve biz oradan çıktık. Hakikaten şaşkınlıktan küçük dilimi yutacak noktaya geldim."
"Kolay bir süreç değil. Ne demek istediğimi herkes çok iyi anlıyor. Fenerbahçe camiasının, özellikle bizim dönemimizde 7 yıllık süreç içerisinde futboldaki başarısızlığın camiada yarattığı travma ve üzüntüyü çok iyi biliyoruz. Hakikaten, samimi duygularıyla Fenerbahçe'nin bulunduğu bu durum, ortam için en iyi yöntemin belki genel kurula gitmek olduğunu düşünen taraftarlarımız da var. Ama bunun dışında, içinde bulunduğumuz bu psikolojik travmayı Fenerbahçe siyasetinin bir parçası olarak kullanıp kendisine fayda sağlamaya çalışanlar da var. Ben bunu Emrah Tünay özelinde söylemiyorum. Sayın Emrah Tünay ile oturulabilir. Buradaki süreç daha farklı, daha uzun. Gerekiyorsa daha uzun anlatabileceğim bir buluşma yapabiliriz. Ama bir konunun ziyaretle veya herhangi bir şekilde kulübe davet edilecek bir ziyaretle sona erdirilmesi inanılmaz iyimser bir yaklaşım olur diye düşünüyorum."
"Bire bir konuşmada biz o ortamda bulunmadığımız için ne konuşulduğunu bilmiyorum. Orada bir yanlış anlaşılma da var. Başkanın tek bir koruması yoktu biz derneğe çıktığımızda. Sayın başkan, ben ve Burak Kızılhan vardı. Bir de kulübümüzde bizimle birlikte çalışan profesyonel bir arkadaşımız vardı. Hiçbir koruma yoktu. Bunu da düzeltmek isterim."
"Ben oraya geldiğinde başkanın birkaç adım gerisindeydim. Emrah Bey ile yaptığı konuşmayı A'dan Z'ye anlatmış oldum. Güvenlik kameraları da vardı. Bunun böyle bir sürecin malzemesi edileceğini sanmıyorum. Belki de Emrah Bey de açıklama yapar. Konuştuklarına dair yorum yapmam çok zor çünkü bire bir görüştüler ve ne konuştuklarını bilmiyorum. Ama ne bizim oraya gidiş şeklimiz basmak olarak tanımlanabilir ne de çıkışımız! Başkanın, korumalara "Siz aşağıda kalın" diye bir söylemi olmadı. Bize "Aşağıda kalın, biz başkanla binayı gezeceğiz." dedi. Tekrar söylüyorum, binayı gezdi. Çıkışta herkese iyi akşamlar dedi. Dışarıda 10-15 tane de kampanyaya yönelik çalışmalar yaptığını düşündüğümüz arkadaşlar sonradan geldi. Başkan onlara da iyi akşamlar diyerek ayrıldı. Sayın Emrah Başkan da kapıya kadar geldi ve bizi uğurladı."
Masaya vurmuşuz, yumruk atmışız... Tribünden beni tanıyanlar aradı. Evdeyim, hiçbir şeyden haberim yok. Olayın üzerinden geçmiş bir saat. Twitter dünyasında olayı aldılar ve başka yere getirdiler. Bunu da anlayabiliyorum. Bu yaşadığımız bizim ilk değil, son da olmayacak! Son bir hafta, on günde hem ben hem yönetim kurulu arkadaşlarım inanılmaz derecede itibar suikastına maruz kalıyorlar. Troll hesapların yarattığı bu ortama dahil olmak istemiyoruz. Ama belki de bunların hepsi tamamen bizimle ilgili, çok farklı sosyal medya kanısı yaratmaya doğru gidiyor. Bunları da bir kez daha düşünmemiz lazım. Bu yaşadığımız olay ne ilk ne de son! Bir hafta, 10 gün içerisinde Fenerbahçe yönetimindeki mesai arkadaşlarım ve ağabeylerimin ne tür itibar suikastına maruz kaldığını biliyorsunuz. Bunları konuşmak ayrı bir program konusu. Çok fazla uzatmak da istemiyorum."
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz." denildi.
EMRAH TÜNAY'DAN AÇIKLAMA
Can Gebetaş'ın bu açıklamalarının ardından Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay da açıklama yaptı. Tünay, açıklamasında, "Bu akşam geç saatlerde Başkan Ali Koç, yöneticiler, Burak Kızılhan ve Can Gebetaş'la birlikte Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne geldiler. Yaşananlarla ilgili sosyal medyada ciddi manada bilgi kirliliği oluştuğunu gözlemliyoruz. Derneğimize başkan Koç'un gelişi ve yaşananlar konusunda biz gerekli açıklamaları gün içinde yapacağız. Manipülasyonlara ve algı yönetimine itibar edilmemesini rica ederiz." ifadelerini kullandı.
"CAN GEBETAŞ'IN AÇIKLAMALARINA KATILMIYORUZ"
Daha sonra bir açıklama daha yapan Emrah Tünay, "Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına tekrar ediyorum; Kulübümüzün ve Futbol AŞ yöneticisi Can GEBETAŞ'ın yaptığı açıklamaları takip ettik. Ancak içeriğine katılmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili açıklamaları bugün gün içinde detaylı paylaşacağız." sözlerini sarf etti.
Can Gebetaş, Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne ziyaretlerini anlattı ve dernek basma şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
CAN GEBETAŞ'IN SÖZLERİ
Can Gebetaş'ın sözleri şu şekilde:
"Geçmiş olsun diyelim dediniz. Geçmiş olsun denmesini gerektirecek durumda bir olay, vaka yaşanmadığını net bir şekilde ifade etmeliyiz. Geçmiş olsun kısmını bu şekilde kabul edebilirim, maalesef yine sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonla bir itibar suikastına uğramış bulunmaktayız."
"Basma şeklindeki ithamlar, tabirler kesinlikle doğru değil. Basmak ne demek, oraya adamlarla gidersiniz, karşılıklı gergin bir ortam oluşur. Öyle bir durum söz konusu değil. Sayın başkan, ben ve Burak Kızılhan, kulüpten çıktık, yürüdüğümüz yerde Fenerbahçe Gönülleri Derneği de vardı. Sayın başkan, "Buraya bir uğrayalım." dedi. Dernek merkezinde lokale üst kata çıktık. Orada 3-4 tane çalışan vardı. Aynı zaman dernek başkanı sayın Emrah Tünay da geldi."
"Sayın başkan bir derneği gezelim dedi. Sayın başkan ve Emrah Bey, bizim bulunduğumuz kattan bir üst kata çıktılar. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir sohbet ettiler. Orada ne konuştular bilmiyorum çünkü biz yukarıya çıkmadık. Biz orada en iyi şekilde ağırlandık. Sohbet ettik. Camianın içerisinde bulunduğu durumdan onlar hoşnutsuz olduklarını ifade etti, biz de ifade ettik. Kırgınlıkları olduğunu ifade ettiler, biz de aynı şekilde. Sonra sayın başkan Ali Koç ve Emrah Bey, birlikte aşağıya indiler. Sayın dernek başkanı Emrah Bey de bizi kapıya kadar uğurladı."
"ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ"
"Daha sonra biraz daha kalabalık bir grup geldi. 10-15 kişilik bir grup. Sarı tişört giymiş, üzerinde imzaya davet eden yazılar bulunan arkadaşlar geldi. Başkan, onlara iyi akşamlar diledi ve biz oradan ayrıldık. Ben oradan çıktım kendi evime doğru giderken telefonlarım çalmaya başladı. Sosyal medyada haberler çıkmaya başladı. Dernek basmışız, olaylar çıkmış... İnanın bunları anlamakta zorlanıyorum."
"Bunun bir itibar suikastına, bizim tarafımızdan kişiselleştirerek sosyal medyada yapılması inanılmaz düzeyde canımızı sıktı ve bizi üzdü."
"Savcılık, suç duyurusu konusu. Fenerbahçe Gönüller Derneği Başkanı Sayın Emrah Tünay Bey'in böyle bir şey yapacağına imkan ve ihtimal dahi vermek istemiyorum. Çünkü gayet dost ortamında bizi yolcu etmişken arkadan böyle bir durumda veya pozisyonda olabilmesine akıl sır erdiremiyorum diyebilirim."
"Yapım ve duruşum itibariyle, böyle bir olayın parçası olmaya veya böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğimi biliyorsunuz. Aynı şekilde Ali Bey için de, "19 kulüp içerisinde bunu en son yapacak Ali Bey'dir" diye söylediniz. Keza Burak Kızılhan da aynı şekilde, aynı doğrultuda hayata aynı pencerelerden baktığımız, yönetim kurulu arkadaşlarımızdır. Ara ara sesim titriyor. O kadar sinirlenmiş bir durumdayız ki... Bizim de ailemiz var. Çocuklarımız var. Bizim de sevdiklerimiz var. Eşim, şu anda babasının rahatsızlığı nedeniyle çok hasta. Sabahtan beri beni arıyor. Böyle bir duruma uzaktan-yakından ilgisi olmayan insanları düşürmüş olmanızı bir kez üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum."
ZİYARET NASIL OLDU?
"Ziyaret nasıl oldu, siyasette de bu vardır. Bazen belediye başkan adayları veya herhangi bir adaylar. Sokakta gezerken, rakip partide çalışanlar ile karşılaşırlar. Yanlarına giderler. Zaman zaman buralarda hoş, samimi sohbetler olur. Zaman zaman daha orta, zaman zaman bu ziyaretlerin sonunda gergin bir atmosfer ortaya çıkabilir. Bu planlanmış bir şey değil. Kulüpten çıkarken bir uğrayalım şeklindeki bir yaklaşımdır. Farklı anlamlar yüklemek, başka bir şey aramak ya da içinde bulunduğumuz sürecin bir parçası haline getirerek olumsuz bir duyguyla taraftarları, camiamızı yükleme hiç yakışı kalmayacak bir durum. Sayın başkanın bunun bir parçası olacağını asla düşünmüyorum ve zannetmiyorum. Medeni bir şekilde bizi uğurladı ve elimizi sıkıp yolcu etti. Sonra sayın başkan, sonradan gelen gençlere iyi akşamlar dedi ve biz oradan çıktık. Hakikaten şaşkınlıktan küçük dilimi yutacak noktaya geldim."
"Kolay bir süreç değil. Ne demek istediğimi herkes çok iyi anlıyor. Fenerbahçe camiasının, özellikle bizim dönemimizde 7 yıllık süreç içerisinde futboldaki başarısızlığın camiada yarattığı travma ve üzüntüyü çok iyi biliyoruz. Hakikaten, samimi duygularıyla Fenerbahçe'nin bulunduğu bu durum, ortam için en iyi yöntemin belki genel kurula gitmek olduğunu düşünen taraftarlarımız da var. Ama bunun dışında, içinde bulunduğumuz bu psikolojik travmayı Fenerbahçe siyasetinin bir parçası olarak kullanıp kendisine fayda sağlamaya çalışanlar da var. Ben bunu Emrah Tünay özelinde söylemiyorum. Sayın Emrah Tünay ile oturulabilir. Buradaki süreç daha farklı, daha uzun. Gerekiyorsa daha uzun anlatabileceğim bir buluşma yapabiliriz. Ama bir konunun ziyaretle veya herhangi bir şekilde kulübe davet edilecek bir ziyaretle sona erdirilmesi inanılmaz iyimser bir yaklaşım olur diye düşünüyorum."
"Bire bir konuşmada biz o ortamda bulunmadığımız için ne konuşulduğunu bilmiyorum. Orada bir yanlış anlaşılma da var. Başkanın tek bir koruması yoktu biz derneğe çıktığımızda. Sayın başkan, ben ve Burak Kızılhan vardı. Bir de kulübümüzde bizimle birlikte çalışan profesyonel bir arkadaşımız vardı. Hiçbir koruma yoktu. Bunu da düzeltmek isterim."
"Ben oraya geldiğinde başkanın birkaç adım gerisindeydim. Emrah Bey ile yaptığı konuşmayı A'dan Z'ye anlatmış oldum. Güvenlik kameraları da vardı. Bunun böyle bir sürecin malzemesi edileceğini sanmıyorum. Belki de Emrah Bey de açıklama yapar. Konuştuklarına dair yorum yapmam çok zor çünkü bire bir görüştüler ve ne konuştuklarını bilmiyorum. Ama ne bizim oraya gidiş şeklimiz basmak olarak tanımlanabilir ne de çıkışımız! Başkanın, korumalara "Siz aşağıda kalın" diye bir söylemi olmadı. Bize "Aşağıda kalın, biz başkanla binayı gezeceğiz." dedi. Tekrar söylüyorum, binayı gezdi. Çıkışta herkese iyi akşamlar dedi. Dışarıda 10-15 tane de kampanyaya yönelik çalışmalar yaptığını düşündüğümüz arkadaşlar sonradan geldi. Başkan onlara da iyi akşamlar diyerek ayrıldı. Sayın Emrah Başkan da kapıya kadar geldi ve bizi uğurladı."
Masaya vurmuşuz, yumruk atmışız... Tribünden beni tanıyanlar aradı. Evdeyim, hiçbir şeyden haberim yok. Olayın üzerinden geçmiş bir saat. Twitter dünyasında olayı aldılar ve başka yere getirdiler. Bunu da anlayabiliyorum. Bu yaşadığımız bizim ilk değil, son da olmayacak! Son bir hafta, on günde hem ben hem yönetim kurulu arkadaşlarım inanılmaz derecede itibar suikastına maruz kalıyorlar. Troll hesapların yarattığı bu ortama dahil olmak istemiyoruz. Ama belki de bunların hepsi tamamen bizimle ilgili, çok farklı sosyal medya kanısı yaratmaya doğru gidiyor. Bunları da bir kez daha düşünmemiz lazım. Bu yaşadığımız olay ne ilk ne de son! Bir hafta, 10 gün içerisinde Fenerbahçe yönetimindeki mesai arkadaşlarım ve ağabeylerimin ne tür itibar suikastına maruz kaldığını biliyorsunuz. Bunları konuşmak ayrı bir program konusu. Çok fazla uzatmak da istemiyorum."
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz." denildi.
EMRAH TÜNAY'DAN AÇIKLAMA
Can Gebetaş'ın bu açıklamalarının ardından Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay da açıklama yaptı. Tünay, açıklamasında, "Bu akşam geç saatlerde Başkan Ali Koç, yöneticiler, Burak Kızılhan ve Can Gebetaş'la birlikte Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne geldiler. Yaşananlarla ilgili sosyal medyada ciddi manada bilgi kirliliği oluştuğunu gözlemliyoruz. Derneğimize başkan Koç'un gelişi ve yaşananlar konusunda biz gerekli açıklamaları gün içinde yapacağız. Manipülasyonlara ve algı yönetimine itibar edilmemesini rica ederiz." ifadelerini kullandı.
"CAN GEBETAŞ'IN AÇIKLAMALARINA KATILMIYORUZ"
Daha sonra bir açıklama daha yapan Emrah Tünay, "Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına tekrar ediyorum; Kulübümüzün ve Futbol AŞ yöneticisi Can GEBETAŞ'ın yaptığı açıklamaları takip ettik. Ancak içeriğine katılmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili açıklamaları bugün gün içinde detaylı paylaşacağız." sözlerini sarf etti.
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