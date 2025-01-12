Fenerbahçe'de gözler Osayi Samuel'de

Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek önemli isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci'yi takımda tuttu.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
GÖZLER OSAYI-SAMUEL'DE
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci konusunda yaşanan yeni sözleşmenin ardından gözler Bright Osayi-Samuel'e döndü.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi bitecek diğer isim olan Nijeryalı futbolcuyu da takımda tutmak istiyor.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.
Fenerbahçe forması altında 159 maçta sahaya çıkan Osayi Samuel, 7 gol attı ve 14 asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
GÖZLER OSAYI-SAMUEL'DE
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci konusunda yaşanan yeni sözleşmenin ardından gözler Bright Osayi-Samuel'e döndü.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi bitecek diğer isim olan Nijeryalı futbolcuyu da takımda tutmak istiyor.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.
Fenerbahçe forması altında 159 maçta sahaya çıkan Osayi Samuel, 7 gol attı ve 14 asist yaptı.