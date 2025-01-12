Fenerbahçe'de gözler Osayi Samuel'de

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından gözler Bright Osayi-Samuel'e döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gözler Osayi Samuel'de
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12 Ocak 2025 14:31
Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek önemli isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci'yi takımda tuttu.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

GÖZLER OSAYI-SAMUEL'DE

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci konusunda yaşanan yeni sözleşmenin ardından gözler Bright Osayi-Samuel'e döndü.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi bitecek diğer isim olan Nijeryalı futbolcuyu da takımda tutmak istiyor.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe forması altında 159 maçta sahaya çıkan Osayi Samuel, 7 gol attı ve 14 asist yaptı.

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