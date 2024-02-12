Fenerbahçe'de Dzeko, 5 maç sonra ağları sarstı

Alanyaspor'un filelerini sarsan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, 5 maç gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko, 5 maç sonra ağları sarstı
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12 Şubat 2024 01:16
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, 5 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Bu maç öncesinde ligde attığı 16 golle krallık listesinin zirvesinde bulunan 37 yaşındaki oyuncu, 59. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye yükselten Dzeko, toplamda ise 21. golüne ulaştı.

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