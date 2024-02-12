Fenerbahçe'de Dzeko, 5 maç sonra ağları sarstı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, 5 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı.
Bu maç öncesinde ligde attığı 16 golle krallık listesinin zirvesinde bulunan 37 yaşındaki oyuncu, 59. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye yükselten Dzeko, toplamda ise 21. golüne ulaştı.
Bu maç öncesinde ligde attığı 16 golle krallık listesinin zirvesinde bulunan 37 yaşındaki oyuncu, 59. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye yükselten Dzeko, toplamda ise 21. golüne ulaştı.