Fenerbahçe, Antalyaspor'dan 4 oyuncu istedi

Antalyaspor'un milli takımlarda da forma giyen 4 genç futbolcusu, Fenerbahçe'nin radarına girdi.
4 FUTBOLCUYU İSTİYORLAR
Lider Gazete'nin haberine göre; Fenerbahçe, Antalyaspor'un bünyesinde yer alan Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Ege İzmirli ve Üveys Yasir Satık'ı yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertlilerin 4 futbolcuyu da renklerine bağlamak istediği, Antalyaspor'un ise önerilen teklifi kabul etmediği öğrenildi.
2 MİLYON EURO İSTENİYOR
Transfer için yapılan görüşmelerde Fenerbahçe, 600 bin euro'luk bir teklif sundu. Teklifi reddeden Antalyaspor 2 milyon euro'luk bir talepte bulunurken, taraflar transfer için anlaşmaya varamadı.
CRESPO VE ZAJC GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ
Antalyaspor'un transfer engeli almadan önce listesinde yer alan Miguel Crespo ve Miha Zajc için yapılan görüşmelerde 4 futbolcunun durumunu da gündeme geldi. Fenerbahçe, Crespo ve Zajc için yapılan pazarlıklarda da 4 futbolcuyu gündeme getirirken, Kırmızı-Beyazlılara gelen engelin ardından transfer askıda kaldı.
MİLLİ FORMAYI GİYİYORLAR
Fenerbahçe'nin 600 bin euro'luk teklif sunduğu 4 genç futbolcu da kendi yaş kategorilerinde milli formayı terletiyor. 2008 doğumlu Ege İzmirli; 9 kez U16, 2 kez de U17 Milli Takım formasını giydi. 2008 doğumlu futbolculardan Üveys Yasir Satık, Hasan Yakub İlçin ve Ali Demirbilek ise 6'şar kez U15 Milli Takım adına sahaya çıktı. Ege İzmirli; stoper, Üveys Yasir Satık; sol bek, Hasan Yakub İlçin; orta saha ve Ali Demirbilek de sol kanatta görev alıyor.
4 FUTBOLCUYU İSTİYORLAR
Lider Gazete'nin haberine göre; Fenerbahçe, Antalyaspor'un bünyesinde yer alan Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Ege İzmirli ve Üveys Yasir Satık'ı yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertlilerin 4 futbolcuyu da renklerine bağlamak istediği, Antalyaspor'un ise önerilen teklifi kabul etmediği öğrenildi.
2 MİLYON EURO İSTENİYOR
Transfer için yapılan görüşmelerde Fenerbahçe, 600 bin euro'luk bir teklif sundu. Teklifi reddeden Antalyaspor 2 milyon euro'luk bir talepte bulunurken, taraflar transfer için anlaşmaya varamadı.
CRESPO VE ZAJC GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ
Antalyaspor'un transfer engeli almadan önce listesinde yer alan Miguel Crespo ve Miha Zajc için yapılan görüşmelerde 4 futbolcunun durumunu da gündeme geldi. Fenerbahçe, Crespo ve Zajc için yapılan pazarlıklarda da 4 futbolcuyu gündeme getirirken, Kırmızı-Beyazlılara gelen engelin ardından transfer askıda kaldı.
MİLLİ FORMAYI GİYİYORLAR
Fenerbahçe'nin 600 bin euro'luk teklif sunduğu 4 genç futbolcu da kendi yaş kategorilerinde milli formayı terletiyor. 2008 doğumlu Ege İzmirli; 9 kez U16, 2 kez de U17 Milli Takım formasını giydi. 2008 doğumlu futbolculardan Üveys Yasir Satık, Hasan Yakub İlçin ve Ali Demirbilek ise 6'şar kez U15 Milli Takım adına sahaya çıktı. Ege İzmirli; stoper, Üveys Yasir Satık; sol bek, Hasan Yakub İlçin; orta saha ve Ali Demirbilek de sol kanatta görev alıyor.
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