Fenerbahçe açıkladı: Rakip Lazio

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da Kadıköy'de Lazio ile hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2025–2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Futbol A Takımımız, İtalya Serie A ekiplerinden S.S. Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecektir.
30 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak."
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da Kadıköy'de Lazio ile hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2025–2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Futbol A Takımımız, İtalya Serie A ekiplerinden S.S. Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecektir.
30 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak."
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