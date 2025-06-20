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Fenerbahçe açıkladı: Rakip Lazio

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da Kadıköy'de Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

calendar 20 Haziran 2025 19:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe açıkladı: Rakip Lazio
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da Kadıköy'de Lazio ile hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2025–2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Futbol A Takımımız, İtalya Serie A ekiplerinden S.S. Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecektir.

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak."


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