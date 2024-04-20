Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.



Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Florent Hadergjonaj ve 90+2. dakikada Carlos Eduardo kaydetti.



Öte yandan Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımının başında yer almadı.



4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta aldıkları 4-0'lık Galatasaray mağlubiyetiyle ara veren Alanyaspor, bu maçla birlikte puanını 45'e yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise bu mağlubiyetin ardından 36 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Alanyaspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

29. dakikada Oğuz Aydın'ın orta sahadan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale önündeki defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

37. dakikada Cicaldau'nun ortasında topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

45+1'de Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında Hadergjonaj'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere yolladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada Yusuf Özdemir'in ortasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

86. dakikada Guilherme'nin ortasında ceza sahası içerisinde N'zonzi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

90+1. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan götürdüğü topa ceza sahası dışından sert vuran Eduardo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Oğzuhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk 84 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen (Dk. 68 Cikalleshi), N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 10 Cicaldau), Ethemi (Dk. 68 Moreno), Sambou (Dk. 68 Prip)



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 90+4 Lima), Oğuz Aydın (Dk. 87 Sisto), Efecan Karaca (Dk. 87 Eduardo), Yusuf Özdemir (90+5 Fatih Aksoy), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)



Goller: Dk. 45+1 Hadergjonaj, 90+1 Eduardo (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 47 Hadebe, Dk. 76 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 71 Efecan Karaca, Dk. 81 Yusuf Özdemir, Dk. 90+2 Eduardo (Corendon Alanyaspor)









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